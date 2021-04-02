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Во Франции сомневаются, что будет эскалация на Донбассе и ждут активизации «Нормандии»

02 апреля 2021, 10:43

Во Франции сомневаются, что будет эскалация на Донбассе и ждут активизации «Нормандии»

Власть Франции рассчитывает, что дискуссии в рамках Нормандского формата смогут возобновиться в ближайшие недели. В Париже сомневаются в эскалации ситуации на Донбассе.

Об этом сказал госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFM.

«Я не считаю, что будет эскалация ситуации [на Донбассе], но мы остаемся бдительными... Мы надеемся, что дискуссии в рамках нормандского формата смогут возобновиться в ближайшие недели», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 30 марта в формате видеоконференции провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили множество тем, одной из которых стало урегулирование конфликта на Донбассе.

В Офисе президента Владимира Зеленского в проведении таких переговоров проблемы не увидели. Там подчеркнули, что никакие вопросы по поводу Украины не могут и не будут решаться без Украины и добавили, что Зеленский вскоре переговорит со всеми лидерами «нормандской четверки».

Накануне в Киеве начались активные обсуждения угрозы открытого нападения России на Украину. Возможность такого сценария 1 апреля озвучила разведка Минобороны Украины.

Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям».

Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля.

В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.

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