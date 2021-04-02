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Степанов ответил, введут ли в Украине комендантский час из-за COVID-19

02 апреля 2021, 12:23

Степанов ответил, введут ли в Украине комендантский час из-за COVID-19

Введение комендантского часа из-за карантина в Украине не обсуждается, сообщил глава Минздрава Максим Степанов в программе «Сегодня Вечером» на канале «Украина 24».

«Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение. Там есть соответствующий механизм введения этого чрезвычайного положения, согласование, соответственно, Верховной Радой, утверждение президентом, после чего могут быть введены такие меры», — сказал он.

Степанов отметил, что карантинные ограничения приносят результаты.

«У нас сейчас 11 областей находятся в адаптивном карантине. Исходя из ситуации, которая у нас есть, из нашей стратегии, вы можете видеть эффективность нашего плана адаптивного карантина, поскольку вирус развивается по регионам, областям. Сначала была Ивано-Франковская область, Черновицкая область, затем начали присоединяться другие области, но в то же время стабилизируется ситуация в первых двух. Здесь есть другая вещь: все, что нам нужно — соблюдать те карантинные меры, которые есть. Когда в Киеве красный уровень эпидбезопасности и одновременно проходят ярмарки — это недопустимо», — сказал он.

За минувшие сутки в Украине выявили 19 893 случая заражения коронавирусом. Также зарегистрировано 433 смерти. Оба показателя стали рекордными за все время пандемии.

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