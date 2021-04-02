Солдат Вооруженных сил Украины застрелил себя поздно вечером 30 марта в блиндаже в Донецкой области.



Момент самоубийства военного был снят на видео одним из сослуживцев и опубликован в телеграм-каналах. Кроме того, факт произошедшего «Новостям Донбасса» подтвердил источник в военной прокуратуре.



По информации собеседника, трагедия произошла в 23:50 30 марта в месте временной дислокации воинской части А3085 вблизи села Золотой Колодец Покровского района Донетчины. Военная комендатура сообщила правоохранителям о случившемся примерно через час.



Самоубийство бойца произошло выстрелом в голову из автомата АКС-74У, который закреплен за его сослуживцем.



По указанному факту зарегистрировано уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины (с пометкой самоубийство).



Следователи допросили четырех свидетелей-военнослужащих. Следственные действия продолжаются.



Правоохранители изъяли телефон, на который заснят момент самоубийства. На видео, доступном в сети, слышно, что сослуживцы подначивали солдата нажать на курок.



«Застрелившийся и присутствующий занимали равнозначные должности и не находились в подчинении. На кануне сменились для отдыха с наряда по охране и обороне базового лагеря артиллерийского дивизиона, и находились в блиндаже в свободной смене», — отметил источник «НД».



В телеграм-каналах пишут, что бойцы, включая застрелившегося, курили марихуану. Собеседник «НД» в военной прокуратуре не подтвердил и не опроверг эту нформацию. При этом тело погибшего было отправлено на дополнительную экспертизу.