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Резников просит Раду вдвое увеличить финансирование вещания на Донбасс и Крым

02 апреля 2021, 14:26

Резников просит Раду вдвое увеличить финансирование вещания на Донбасс и Крым

Министерство реинтеграции просит Верховную Раду увеличить финансирование программы по обеспечению украинского вещания на оккупированные территории до 100 млн гривен. Об этом сообщил вице-премьер— министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

«Мы очень просим парламент поддержать в момент, когда будет проходить корректировка госбюджета на 2021 год, и увеличить финансирование вещателей до 100 млн гривен. В частности, дать нам возможность профинансировать еще 50 млн гривен, чтобы мы обеспечили эффективное вещание как на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей, так и на оккупированный Крым и Севастополь», — сказал Резников в ходе слушаний Комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики на тему: «Об обеспечении стабильного украинского вещания на временно оккупированных и пограничных территориях Украины» в пятницу.

Кроме этого, Минреинтеграции инициирует разработку комплексной целевой программы по обеспечению стабильного украинского вещания на оккупированных территориях, а также вдоль украинско-российской границы.

Министр также озвучил идею о государственной финансовой поддержке слота на спутниках, где присутствует вещание российских телеканалов: «Чтобы люди, которые настроились на этот спутник в своих домах, знали, что на этих частотах рядом они увидят, к примеру, 12 ведущих украинских каналов. И это может быть предметом переговоров, в том числе с лидерами медийного рынка. Думаю, они могли бы это принять позитивно», — отметил он.

Резников напомнил, что РФ захватила большое количество украинских частот и кабельных сетей. Так, по информации Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, в Крыму и Севастополе захвачено 503 частоты теле- и радиовещания. Утратили возможность осуществлять деятельность 58 операторов программных услуг и 12 вещателей. На территории ОРДЛО присвоено 175 частот, а также утрачена возможность для работы 99 операторов программных услуг и 3-х кабельных вещателей.

«Соответственно, этот ресурс используется вместо Украины и против Украины, в том числе путём ретрансляции российских федеральных каналов», — подытожил он.

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