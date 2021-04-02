На Донбассе сегодня ранен украинский военный

Украинский военнослужащий получил ранение вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе в сегодня, 2 апреля. Об этом сообщает министерство обороны.



Пострадавшему оперативно оказали помощь, отметили в ведомстве.



Всего с начала текущих суток, по данным украинской стороны, зафиксировано семь случаев нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ, которые открывали огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Как сообщалось, вчера были ранены двое украинских военных.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.