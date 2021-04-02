С 30 марта предприятие «Донецктеплокоммунэнерго» снова находится на платформе НАК «Нафтогаз Украина», и ему осуществляется стабильная поставка газа. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге о результатах работы в марте.



По его словам, руководство «Донецкоблгаза» пыталось искажать и по-своему трактовать информацию, а в многочисленных письмах бенефициаров утверждается, что они были не в курсе, и критическую ситуацию якобы создало руководство на местах.



«Все это будет решать уже следствие. Письма, все их обращения, трактовки, кто отключает, знали они или не знали – и пусть это будет мое субъективное видение, но есть закон, и его незнание не освобождает от ответственности. Дальше уже дело правоохранительных органов, и уверен – суда», – подчеркнул Кириленко.



Он отметил, что на момент попытки раскачать ситуацию и сделать ее неконтролируемой задолженность перед «Донецоблгазом» у коммунального предприятия «Донецктеплокоммунэнерго» именно за распределение природного газа – отсутствовала.



«Задолженность прошлых лет, территорий неподконтрольных – это уже отношения "Донецктеплокоммунэнерго" с поставщиком и транспортировщиком природного газа», – добавил глава Донецкой ОГА.

6 марта «Донецкоблгаз» прекратил поставки газа 58 котельным областного коммунального предприятия «Донецктеплокоммунэнерго».7 марта поставки газа в Донецкой области возобновились и котельные продолжили свою работу.



По факту отключения котельных на Донетчине зарегистрированы 82 уголовных производства. Без тепла могли остаться около 65 тысяч жителей городов и поселков, 46 школ, 32 детских сада, 8 больниц и около 400 других потребителей.



СБУ начала расследование, квалифицировав действие «Донецкоблгаза» как диверсию.



Шевченковский районный суд Киева арестовал 49,99% акций ЧАО «Донецкоблгаз» и вернул предприятие в собственность государства. В СБУ установили, что данная доля принадлежала компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях, акции контролировались гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула Украину и скрывается в РФ.