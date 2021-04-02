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Взрыв моста, убийство сотрудника СБУ и похищение людей: задержан один из бывших лидеров боевиков «ЛНР»

02 апреля 2021, 16:25

Взрыв моста, убийство сотрудника СБУ и похищение людей: задержан один из бывших лидеров боевиков «ЛНР»

СБУ задержала лидера террористической группировки из отдельных районов Луганской области, которая причастна к убийству сотрудника спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подозреваемый — житель временно оккупированного Славяносербского района. По данным следствия, в 2014 году присоединился к боевикам группировки «ЛНР».

«Он организовал и возглавил террористическую группу, которая принимала активное участие в боевых действиях против сил АТО», — говорится в сообщении.

По оперативной информации, злоумышленники незаконно лишали свободы людей для выкупа.

Оперативники спецслужбы также установили, что боевик возглавлял блокпост на мосту через реку Северский Донец. Этот объект критической инфраструктуры был затем взорван боевиками, которыми руководил подозреваемый.

Боевик покинул ОРЛО из-за конфликта с главами боевиков и опасений за собственную жизнь, заявляют в спецслужбе.

Мужчину задержали в Днепропетровской области.

Ему сообщено о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 113 (диверсия) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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