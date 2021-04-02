Президент Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко руководительницей Центра противодействия дезинформации. Соответствующий указ глава государства подписал 2 апреля, передает его пресс-служба.



Центр противодействия дезинформации создан решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта , которое было введено в действие указом Зеленского 19 марта.



Лысенко отметила, что этот орган создан с целью «противодействия угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, борьбы с пропагандой, деструктивными дезинформационными воздействиями и кампаниями, недопущения манипулирования общественным мнением».



«Центр должен стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулирование общественным мнением», — подчеркнула она.



Во вторник, 6 апреля, состоится представление Центра противодействия дезинформации. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак презентует работу Центра представителям дипломатических миссий в Украине, а также экспертам и общественным деятелям в сфере медиа.



Кто такая Полина Лысенко



Полина Лысенко в 2015 году окончила магистратуру в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, до 2019 года училась в этом вузе в аспирантуре. Кандидат юридических наук В 2013-2015 годах работала на должности младшего юриста в частной юридической компании. С апреля 2015 до сентября 2019-го была помощницей первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины. До марта 2020 года занимала должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генерального прокурора. Также работала руководителем проекта по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов. Имеет благодарность от директора Федерального бюро расследований США за совместную операцию Офиса Генерального прокурора и ФБР. С сентября 2020 года — директор Департамента информационной политики и связей с общественностью в «Укрзализныце».