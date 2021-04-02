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В Минсоцполитики рассказали, сколько жителей ОРДЛО получают украинскую пенсию

02 апреля 2021, 16:51

В Минсоцполитики рассказали, сколько жителей ОРДЛО получают украинскую пенсию

Сейчас 660 тысяч пенсионеров с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получают выплаты от Украины. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире «Громадського радіо».

По ее словам, до начала боевых действий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей было зарегистрировано 1 миллион 128 тысяч пенсионеров. Из них около миллиона подали заявления на продление получения выплат на подконтрольной Украине территории.

«Потом был установлен механизм, который требовал зарегистрироваться на подконтрольной территории. Часть людей отсеялась. Сейчас 660 тысяч пенсионеров с оккупированного Донбасса получают украинские пенсии. Независимо от того, проживают они в Киеве, или просто зарегистрированы у родственников, а живут на оккупированной территории», – рассказала Марина Лазебная.

Она подчеркнула, что является сторонницей того, что «человек, заработавший стаж в Украине, имеет право на эту пенсию».

Министр добавила, что сейчас власть работает над упрощением системы получения украинских пенсий.

«Для этого у нас на нескольких КПВВ уже созданы современные Центры предоставления админуслуг. Там присутствуют работники Пенсионного фонда. То есть не надо уже дальше ехать, с человеком могут поработать на месте», – уточнила Лазебная.

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