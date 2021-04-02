На подконтрольной властям территории Луганской области лабораторно подтверждено 187 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерли 12 больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 42, Рубежное и Попаснянский районы — по 4, Северодонецк — 45, Беловодский район — 10, Белокуракинский — 12, Кормянский — 5, Марковский и Новоайдарский — по 6, Меловской — 1, Новопсковский — 10, Сватовский — 8, Старобельский — 32, Троицкий — 2.



Вследствие осложнений умерли 8 пациентов из Северодонецка, два — из Беловодского района, по одному — в Новоайдарском и Кременском районах.



За все время исследований зафиксировано 17 879 случаев ковида, из которых 15 181 человек выздоровел, 536 — умерли.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 47,1 (при пороговом 60).

За минувшие сутки в Украине выявили 19 893 случая заражения коронавирусом. Также зарегистрировано 433 смерти. Оба показателя стали рекордными за все время пандемии.