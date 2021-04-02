Ситуация с распространением COVID-19

В течение последних нескольких дней в результате осложнений из-за COVID-19 умерли 14 жителей Донецкой области. За сутки лаборатории сообщили о еще 852 больных. Всего — 60 542 случая COVID-19, Из них 47 103 человека выздоровели, 1293 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявлено 145 новых случаев COVID-19. Восемь ранее заболевших умерли, утверждают в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 29 373 случая инфицирования, из которых 21 176 человек выздоровели, летальных случаев — 2257.



На подконтрольной властям территории Луганской области лабораторно подтверждено 187 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерли 12 больных. Всего 17 879 случаев ковида, из которых 15 181 человек выздоровел, 536 — умерли.



В отдельных районах Луганщины положительные результаты на COVID-19 получили еще 47 человек, заявили в группировке «ЛНР». Кроме этого, умерли три заболевших ранее. Всего «ЛНР» признает 3754 случая COVID-19, из которых 3097 человек выздоровели, 325 — умерли.



Политика



Состоялся первый телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. Переговоры длились около 50 минут. Президент США заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины. Во время разговора собеседники также обсудили Донбасс.



Украина поднимет в Трехсторонней контактной группе вопрос о незаконном призыве группировками «Л-ДНР» на «военную службу» жителей временно оккупированных территорий.



Ситуация на линии соприкосновения на Донбассе является «весьма пугающей», заявили в Кремле. Там добавили, что РФ примет дополнительные меры по обеспечению своей безопасности в случае возможного усиления группировки войск НАТО вокруг Украины.



Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко назвал фейком разговоры о якобы приближающемся военном конфликте РФ с Украиной.



Боевые действия



В результате обстрелов со стороны боевиков 2 апреля ранения получили двое украинских военных и один мирный житель.



Общество



Сейчас 660 тысяч пенсионеров с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получают выплаты от Украины, сообщили в Минсоцполитики.



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