В Донецкой области 1 апреля стартовал очередной этап восстановления жилья, поврежденного обстрелами.



Как сообщает пресс-служба Донецкой областной госадминистрации, стройматериалы выделены из областного материального резерва. Ремонтом займутся бригады Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).



«В этом году к восстановлению жилья будут привлечены 150 представителей ГСЧС из которых 120 – из других областей (Херсонской, Львовской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Ровенской). Кроме того, в процессе участвуют органы местного самоуправления Донецкой области и местные коммунальные предприятия. Совместными усилиями ремонтируем людям частное жилье, поврежденное в результате российской агрессии», – говорится в сообщении.



Всего таких домов на подконтрольной территории Донетчины – 13 793, из них 8 250 восстановлены в предыдущие годы. В ДонОГА отмечают, что в 2021 году получится отремонтировать не менее тысячи домов, если у линии соприкосновения режим тишины не будет нарушен.