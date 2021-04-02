На неподконтрольной территории Луганской области группировка «ЛНР» разрешила очное обучение в школах при строгом соблюдении норм наполняемости классов. В местных школах установлено правило, что на одного ученика должно быть не менее 2-2,4 кв. м свободной площади. Такие меры введены в условиях распространения COVID-19.



В «ЛНР» решили, если такие нормы в школе или классе не могут быть выполнены, учеников переведут на очно-заочную форму обучения в соответствии с учебной программой.



Ранее «ЛНР» продлила школьные каникулы до 3 апреля.

В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки, 1 апреля, положительные результаты на COVID-19 получили 47 человек. Кроме этого, умерли три заболевших ранее.