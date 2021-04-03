Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство о государственной измене народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака (фракция ОПЗЖ), сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко (фракция «Евросолидарность»).



«Такую информацию я получил от Офиса генпрокурора в ответ на мое заявление о совершении действий Медведчуком и Козаком, подпадающих под статью 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Мое заявление приобщили к материалам уголовного производства, которое уже ведется Государственным бюро расследований», – написал Гончарук в своем Telegram-канале, приложив скрин письма за подписью первого замгенпрокурора Романа Говды.

Нардеп напомнил, что его заявление «касается высказываний Медведчука (в том числе в сочетании с действиями, совершенными его однопартийцем Тарасом Козаком) в интервью российскому пропагандистскому телеканала RT».



«Там Медведчук комментировал вопросы, касающиеся введения санкций СНБО в отношении Козака, а также аннулирования лицензий 112, ZIK и NewsOne. Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену», – написал Гончаренко.