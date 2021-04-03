Медики при группировке «ЛНР» зарегистрировали 3781 случай заражения коронавирусной инфекцией на временно неподконтрольной территории Луганской области. За сутки зафиксировали 27 новых случаев заболевания и три смерти от осложнений, вызванных ковидом.



Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 3125 человек. С начала пандемии медики при «ЛНР» зарегистрировали 328 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.