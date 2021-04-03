В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь забрала еще 16 жизней в Донецкой области — все в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной госадминистрации.



За пятницу, 2 апреля, лаборатории подконтрольной территории Донетчины сообщили о еще 749 больных, среди которых 39 детей.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 61 291 случай заболевания COVID-19. Из них 47 103 человека выздоровели, 1309 — умерли.

На сегодня Донетчина находится в «оранжевой зоне» по распространению коронавируса, но эпидситуация быстро меняется. Если существующие тенденции сохранятся, регион скоро войдет в «красную» зону карантина. Об этом ранее заявил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.