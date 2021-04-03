Луганская область вошла в тройку областей Украины, где уровень госпитализаций больных коронавирусом по состоянию на 3 апреля не превышен. Еще две области, где наблюдается «оптимальный» показатель уровня госпитализации в максимум 60 людей на 100 тысяч населения, это Кировоградская и Херсонская.



Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения.



Если в течение семи дней в области превышен этот показатель (60 людей на 100 тысяч населения) — ее могут внести в «оранжевую» зону карантина.



В Луганской области показатель составляет 49,7 на сто тысяч населения.



На подконтрольной территории Луганской области к утру 3 апреля медики лабораторно подтвердили 230 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли 14 пациентов.



За все время исследований зафиксировано 18 109 случаев ковида, из которых 15 250 человек выздоровел, 550 — умерли.

За минувшие сутки, 2 апреля, в Украине выявили 20 341 случай коронавирусной болезни, что стало новым рекордом за все время пандемии.



Уровень госпитализации существенно превышен в Хмельницкой (128,1), Житомирской (115,5) областях, в Киеве (114,4), а также в Винницкой (110,9) и Николаевской (109,5) областях.



Как пишет «Громадське», к «желтому» уровню эпидемической опасности распространения коронавируса относится только Херсонская область. В «красной» зоне находятся Киев и 10 регионов: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Остальные области — в «оранжевой» зоне.