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Луганщина пока держится с «оптимальным» уровнем госпитализаций больных ковидом

03 апреля 2021, 14:58

Луганщина пока держится с «оптимальным» уровнем госпитализаций больных ковидом

Луганская область вошла в тройку областей Украины, где уровень госпитализаций больных коронавирусом по состоянию на 3 апреля не превышен. Еще две области, где наблюдается «оптимальный» показатель уровня госпитализации в максимум 60 людей на 100 тысяч населения, это Кировоградская и Херсонская.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения.

Если в течение семи дней в области превышен этот показатель (60 людей на 100 тысяч населения) — ее могут внести в «оранжевую» зону карантина.

В Луганской области показатель составляет 49,7 на сто тысяч населения.

На подконтрольной территории Луганской области к утру 3 апреля медики лабораторно подтвердили 230 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли 14 пациентов.

За все время исследований зафиксировано 18 109 случаев ковида, из которых 15 250 человек выздоровел, 550 — умерли.

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За минувшие сутки, 2 апреля, в Украине выявили 20 341 случай коронавирусной болезни, что стало новым рекордом за все время пандемии. 

Уровень госпитализации существенно превышен в Хмельницкой (128,1), Житомирской (115,5) областях, в Киеве (114,4), а также в Винницкой (110,9) и Николаевской (109,5) областях.

Как пишет «Громадське», к «желтому» уровню эпидемической опасности распространения коронавируса относится только Херсонская область. В «красной» зоне находятся Киев и 10 регионов: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Остальные области — в «оранжевой» зоне.

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