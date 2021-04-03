В Мариуполе на территории заброшенных зданий правоохранители обнаружили склад с оружием и боеприпасами. На месте нашли мины и противотанковые гранатометы.



Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.



Специалисты взрывотехнической службы изъяли 30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 тысяч патронов.

По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами полиция открыла уголовное производство (по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.



Изъятые боеприпасы полиция направила на экспертизу, также ищут владельца заброшенного здания.