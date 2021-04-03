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В Мариуполе нашли схрон с боеприпасами

03 апреля 2021, 15:39

В Мариуполе нашли схрон с боеприпасами

В Мариуполе на территории заброшенных зданий правоохранители обнаружили склад с оружием и боеприпасами. На месте нашли мины и противотанковые гранатометы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Специалисты взрывотехнической службы изъяли 30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 тысяч патронов.

По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами полиция открыла уголовное производство (по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Изъятые боеприпасы полиция направила на экспертизу, также ищут владельца заброшенного здания.

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