Посольство США выступило с призывом не блокировать работу наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на Facebook-странице посольства.



Американские дипломаты отмечают, что по сообщению СММ ОБСЕ, члены возглавляемых Россией вооруженных формирований запретили проезд наблюдателей Миссии в пункте пропуска вблизи Александровки (Донецкая область).



«В свете усиленной напряженности ситуации мы призываем все стороны обеспечить СММ беспрепятственный доступ, согласно договоренностям», – говорится в заявлении.

В СММ ОБСЕ сообщили, что 2 апреля члены незаконных вооруженных формирований «ДНР» в очередной раз не пропустили наблюдателей мониторинговой миссии через блокпост на окраине поселка Александровка. На протяжении последних недель наблюдатели СММ ОБСЕ трижды сталкивались с подобными запретами в Донецкой области: дважды на блокпосте незаконных вооруженных формирований рядом с Еленовкой (1 и 15 марта) и еще раз 31 марта на блокпосте возле Александровки.