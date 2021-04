Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде обострение ситуации на Донбассе и в Крыму. Об этом он сообщил в Twitter.



«Обсудили с действующей главой ОБСЕ Анн Линде обострение Россией ситуации безопасности на Донбассе и в Крыму, наращивание войск РФ вблизи границ Украины. Я подчеркнул, что сейчас важны четкие и сильные дипломатические сигналы, чтобы демотивировать Москву от дальнейших деструктивных шагов», – написал Кулеба.

В свою очередь, Анн Линде отметила, что как председатель ОБСЕ остается приверженной полному уважению суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укреплению согласованного в июле 2020 года режима прекращения огня.

Talked today to my colleague @DmytroKuleba on the security situation in and around Ukraine. As OSCE Chair I remain committed to the full respect of the sovereignty and territorial integrity of Ukraine as well consolidation of the agreed July 2020 ceasefire. #OSCE2021SWE