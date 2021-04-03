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Министр иностранных дел Украины обсудил ситуацию с безопасностью на Донбассе и в Крыму с главой ОБСЕ

03 апреля 2021, 20:19

Министр иностранных дел Украины обсудил ситуацию с безопасностью на Донбассе и в Крыму с главой ОБСЕ

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде обострение ситуации на Донбассе и в Крыму. Об этом он сообщил в Twitter.

«Обсудили с действующей главой ОБСЕ Анн Линде обострение Россией ситуации безопасности на Донбассе и в Крыму, наращивание войск РФ вблизи границ Украины. Я подчеркнул, что сейчас важны четкие и сильные дипломатические сигналы, чтобы демотивировать Москву от дальнейших деструктивных шагов», – написал Кулеба.

В свою очередь, Анн Линде отметила, что как председатель ОБСЕ остается приверженной полному уважению суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укреплению согласованного в июле 2020 года режима прекращения огня.

Накануне в Киеве начались активные обсуждения угрозы открытого нападения России на Украину. Возможность такого сценария 1 апреля озвучила разведка Минобороны Украины.

Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям».

Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля.

В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.

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