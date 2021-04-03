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Не нужно бояться региональной идентичности – это не сепаратизм, заявил Резников

03 апреля 2021, 21:18

Не нужно бояться региональной идентичности – это не сепаратизм, заявил Резников

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что региональная идентичность не несет угрозу сепаратизма. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу «Дом».

Он отметил, что в процессе децентрализации, усилении роли городов «сепаратизма, как такового, у нас нет и быть не может».  

«Украина – очень интересная страна. У нас очень сильно развита региональная идентичность. Вот мне докладывают результаты соцопросов, а мы же занимаемся, в том числе, и временно оккупированными территориями, и мне говорят: "Донецкий и Луганский регионы характеризуются высокоразвитой региональной идентичностью" – прямо как страшилка. Я говорю: "А что тут такого? Так, это нормально. И Черкасский регион имеет региональную идентичность, и Одесский, и Николаевский, и Херсонский..."», – рассказал Резников.

Он сравнил понятие региональной идентичности с вышиванкой – «вроде бы единая национальная одежда, но в каждом регионе она разная».

Вице-премьер привел пример своей семейной истории. Он рассказал, что линия отца ведет начало из Полтавы, при этом мать отца (родная бабушка Резникова) родом из Луганска. Бабушка по линии матери – киевлянка, а дедушка по маминой линии – из Днепропетровска. Но после войны они перехали в Херсон, и мама Резникова выросла уже в Херсоне. Сам будущий вице-премьер родился во Львове, куда приехали на учебу его родители.

«И вот – кто я? Во мне вся карта Украины представлена. Поэтому региональная идентичность – точно есть. Ее не нужно бояться. Но это не сепаратизм», – считает Резников.

Он также провел параллели с Францией. «Во Франции сегодня кто-то говорит: "Я из Бордо!", а кто-то —"Я из Гасконии!". Но это не мешает Франции говорить: "Я — гасконец, но я — француз!". То же самое и у нас: "Я из Тернопольской области, Ровенской, Житомирской, но я — украинец!". Вот так должно звучать. Не надо этого бояться», – заключил глава Минреинтеграции.

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