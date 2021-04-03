При оформлении паспорта гражданина Украины во время карантина есть ряд особенностей. Как не потратить при этом лишнее время и силы – рассказывает «Юридический советник для переселенцев».
1. Записывайтесь на прием онлайн
Во время карантина разрешается оформлять паспорт, в том числе взамен утраченного / испорченного, по месту обращения независимо от «прописки» или фактического места жительства, указанного в справке о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Документы при этом можно подать в любое территориальное подразделение Государственной миграционной службы (ГМС) Украины или центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Чтобы не стоять в очереди и точно попасть на прием, воспользуйтесь записью в электронной очереди. Такая услуга действует для большинства населенных пунктов и является бесплатной.
Записаться на прием в ГМС можно здесь.
2. Позаботьтесь о необходимых документах
Если вы являетесь внутренне перемещенным лицом и / или получали паспорт на территориях, которые сейчас временно оккупированы, для обмена и оформления паспорта взамен утраченного / похищенного подготовьте дополнительные документы, которые помогут идентифицировать вашу личность и ускорят процесс изготовления паспорта. Такими документами могут быть:
– паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт);
– служебный паспорт Украины;
– удостоверение личности моряка;
– удостоверение члена экипажа;
– удостоверения родителей многодетной семьи;
– медицинская книжка;
– военный билет;
– пенсионное удостоверение;
– студенческий билет;
– служебное удостоверение;
– водительское удостоверение и тому подобное.
Приведенный перечень не является исчерпывающим. Однако если по предоставленным документам не удастся подтвердить вашу личность, для оформления паспорта необходимо будет обратиться в территориальное подразделение ГМС Украины вместе со свидетелями (родственниками, соседями).
3. Не платите заранее административный сбор
За оформление паспорта взамен утраченного / похищенного, а также его обмен придется уплатить административный сбор. Лучше это делать непосредственно в день обращения в территориальное подразделение ГМС Украины или ЦНАП. Причина проста – у каждого из подразделений собственные реквизиты для оплаты услуги. Если вы переведете средства на код одного подразделения, а запишетесь в очередь в другое – у вас не примут документы, поскольку банковские коды подразделений не будут совпадать. Для оформления паспорта по месту обращения придется платить повторно за ту же услугу, и только потом возвращать ошибочно уплаченную.
4. Примите во внимание срочность
Во время карантина штрафы в связи с несвоевременным обращением для оформления ID-карты или несвоевременным вклеиванием фотографий в паспорт не применяются. При этом законом предусмотрена возможность подачи документов для оформления паспорта гражданина Украины впервые, его обмена и вклеивания фотографии по достижению 25-и 45-летнего возраста в течение 30 календарных дней после завершения карантина. Соответственно, если вам срочно не нужно оформлять заявления, заключать договоры, получать кредиты и совершать другие действия, которые требуют предоставления действительного документа, удостоверяющего личность, обратиться за оформлением паспорта можно в любое время, но не позднее 30 календарных дней после завершения карантина.
5. Проверяйте состояние изготовления паспорта онлайн
Чтобы не тратить силы на походы и звонки в ЦНАП и ГМС, чтобы узнать, изготовлен ли уже паспорт, воспользуйтесь электронным сервисом по ссылке.
Обратите внимание! Если вы оформляли документы в ЦНАП, который приостановил свою работу из-за карантина, документы можно получить в соответствующем территориальном подразделении ГМС Украины.