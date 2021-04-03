При оформлении паспорта гражданина Украины во время карантина есть ряд особенностей. Как не потратить при этом лишнее время и силы – рассказывает «Юридический советник для переселенцев».



1. Записывайтесь на прием онлайн



Во время карантина разрешается оформлять паспорт, в том числе взамен утраченного / испорченного, по месту обращения независимо от «прописки» или фактического места жительства, указанного в справке о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Документы при этом можно подать в любое территориальное подразделение Государственной миграционной службы (ГМС) Украины или центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Чтобы не стоять в очереди и точно попасть на прием, воспользуйтесь записью в электронной очереди. Такая услуга действует для большинства населенных пунктов и является бесплатной.



Записаться на прием в ГМС можно здесь.

2. Позаботьтесь о необходимых документах



Если вы являетесь внутренне перемещенным лицом и / или получали паспорт на территориях, которые сейчас временно оккупированы, для обмена и оформления паспорта взамен утраченного / похищенного подготовьте дополнительные документы, которые помогут идентифицировать вашу личность и ускорят процесс изготовления паспорта. Такими документами могут быть:



– паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт);

– служебный паспорт Украины;

– удостоверение личности моряка;

– удостоверение члена экипажа;

– удостоверения родителей многодетной семьи;

– медицинская книжка;

– военный билет;

– пенсионное удостоверение;

– студенческий билет;

– служебное удостоверение;

– водительское удостоверение и тому подобное.



Приведенный перечень не является исчерпывающим. Однако если по предоставленным документам не удастся подтвердить вашу личность, для оформления паспорта необходимо будет обратиться в территориальное подразделение ГМС Украины вместе со свидетелями (родственниками, соседями).



3. Не платите заранее административный сбор



За оформление паспорта взамен утраченного / похищенного, а также его обмен придется уплатить административный сбор. Лучше это делать непосредственно в день обращения в территориальное подразделение ГМС Украины или ЦНАП. Причина проста – у каждого из подразделений собственные реквизиты для оплаты услуги. Если вы переведете средства на код одного подразделения, а запишетесь в очередь в другое – у вас не примут документы, поскольку банковские коды подразделений не будут совпадать. Для оформления паспорта по месту обращения придется платить повторно за ту же услугу, и только потом возвращать ошибочно уплаченную.



4. Примите во внимание срочность



Во время карантина штрафы в связи с несвоевременным обращением для оформления ID-карты или несвоевременным вклеиванием фотографий в паспорт не применяются. При этом законом предусмотрена возможность подачи документов для оформления паспорта гражданина Украины впервые, его обмена и вклеивания фотографии по достижению 25-и 45-летнего возраста в течение 30 календарных дней после завершения карантина. Соответственно, если вам срочно не нужно оформлять заявления, заключать договоры, получать кредиты и совершать другие действия, которые требуют предоставления действительного документа, удостоверяющего личность, обратиться за оформлением паспорта можно в любое время, но не позднее 30 календарных дней после завершения карантина.



5. Проверяйте состояние изготовления паспорта онлайн



Чтобы не тратить силы на походы и звонки в ЦНАП и ГМС, чтобы узнать, изготовлен ли уже паспорт, воспользуйтесь электронным сервисом по ссылке.



Обратите внимание! Если вы оформляли документы в ЦНАП, который приостановил свою работу из-за карантина, документы можно получить в соответствующем территориальном подразделении ГМС Украины.