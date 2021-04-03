В текущем году в России произойдут глубокие изменения, которые отразятся на российско-украинской войне и ситуации на Донбассе. Об этом сказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью телеканалу «Дом».



По его словам, второй ключ от мира в российско-украинской войне на территории Донецкой и Луганской областей лежит в Кремле, а первый ключ – в Украине.



«Есть два ключа. Поэтому для того, чтобы открыть шкаф и достать из него документ "Мирный договор" – нужны действия и россиян, и наши», – отметил Резников.



«Думаю, в этом году будут какие-то очень серьезные тектонические изменения в России. Я абсолютно серьезно говорю. Это мое глубокое ощущение, не убеждение – ощущение. И это положит начало изменениям», – высказал мнение вице-премьер.

При этом он подчеркнул, что сама полноценная реинтеграция, восстановление территорий после деоккупации займет десятилетия.



«Я об этом всегда говорил: 25 лет минимум на полноценную реинтеграцию. Но не путать деоккупацию с реинтеграцией. Реинтеграция предполагает ментальный возврат людей. Реинтеграция предполагает разминирование территорий, а это десятилетия. Экономику восстановить: построить там новые заводы, новые школы, новые теплоэлектростанции. И много чего другого. Это десятки лет», – резюмировал Резников.