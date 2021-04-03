Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что следует рассмотреть вопрос об исключении Украины из Совета Европы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.



Такое заявление он сделал в связи со смертью пятилетнего ребенка на контролируемой группировкой «ДНР» части Донецкой области, который погиб якобы в результате применения украинскими военными беспилотника с взрывным устройством.



«Сегодня погиб пятилетний мальчик, а президент страны, который отдал приказ, даже не принес соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся. Считаю необходимым, чтобы Парламентская ассамблея ОБСЕ и Парламентская ассамблея Совета Европы дали этому событию оценку и требовали объяснений от руководства Украины», – написал Володин.



Он также заявил, что «необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы».

3 апреля «народная милиция» группировки «ДНР» заявила о гибели ребенка 2016 года рождения и ранении женщины 1954 года рождения в результате взрыва в поселке Александровское под Углегорском, достаточно удаленном от линии соприкосновения. «ДНР» обвинила в случившемся Вооруженные силы Украины, утверждая, что был применен беспилотный летательный аппарат, оснащенный самодельным взрывным устройством.



Украинская сторона пока что инцидент не комментировала.



При этом в местных сообществах в соцсетях пользователи пишут, что инцидент произошел еще в пятницу, 2 апреля. По словам одной из пользовательниц, которая представилась жительницей Александровского, маленький мальчик нашел мину в гараже своего деда, и дрон не имеет отношения к данной ситуации. Также в пабликах отмечают, что в сети распространяются фейки о якобы сегодняшних событиях: фото ребенка, на самом деле погибшего еще в 2014 году, и фото беспилотника из Сирии. В то же время репортажей или видео с места события до сих пор нет.