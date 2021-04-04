За субботу, 3 апреля, в Украине зафиксировано 13 738 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. При этом выздоровели 4 657 человек, а умерли 258.



Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 745 709 заболевший ковидом. Из них 1 347 193 человека выздоровели, а 34 333 скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 388), Днепропетровской (1 143), Одесской (1 075), Хмельницкой (1 060) и Львовской (865) областях.



За день в стране провели 75 538 тестирования.



Кроме того, в субботу 3 919 человек привились от COVID-19. Всего в Украине 290 566 человек привиты с начала вакцинальной кампании, из них уже получили вторую дозу — 2 человека.