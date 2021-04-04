За минувшие сутки, 3 апреля, украинская сторона зафиксировала 10 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе.



Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, боевики вели огонь по позициям в районе Песок, Гнутово, Авдеевки, Широкино и Водяного (на Приазовье).



Также в штабе напомнили, что вчера недалеко от поселка Шумы произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, в результате которого погиб украинский военнослужащий.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила о 8 нарушениях режима прекращения огня за субботу. подчеркивается, что обстрелы своих позиций боевики зафиксировали в районе Донецка (мкр-н Октябрьский, Вольво-Центр), Спартак, Яковлевка, Старомихайловка.



Группировка «ЛНР» нарушений «режима тишины» не фиксировала.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 2 апреля 2021-го зафиксировала не менее 15 107 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 5 409 взрывов, 1 656 пролетевших неопределенных боеприпасов, 168 вспышек дульного пламени, 72 осветительные ракеты, не менее 7 802 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.