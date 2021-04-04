Беспилотники миссии ОБСЕ подвергались воздействию помех сигналу при выполнении полета над Донетчиной и Луганщиной. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, аппараты миссии глушили у Константиновки, между неподконтрольным поселком Зерновое и Николаевкой в Донецкой области.



В Луганской области между неподконтрольным селом Желобок и Старый Айдар, между Катериновкой и Переможним, а также при выполнении полета над районами между неподконтрольными правительству селом Веселая Гора и Катериновкой.



Кроме этого, беспилотник миссии глушили и около участка разведения в районе села Петровское.



В миссии подчеркнули, что помехи сигналу могли создавать из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.