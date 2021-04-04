За минувшие сутки, 3 апреля, лаборатории Донетчины сообщили о еще 668 больных коронавирусной болезни, среди которых 30 детей. Об этом сообщается на странице главы облгосдаминистрации Павла Кириленко в Facebook.



Так, 154 новых случая заболевания выявили в Краматорской ОТГ, 131 в Мариупольской, 75 в Бахмутской, 29 в Мангушской, 24 в Добропольской, 23 в Славянской, 19 в Соледарской, 17 в Дружкивской, 16 в Константиновской, по 15 в Покровской и Селидовской ОТГ, по 13 в Мирноградськой, Торецкой и Белозерской ОТГ, по 11 в Часовоярской, Никольской и Волновахской ОТГ, десять в Марьинской ОТГ, по семь в Сартанской и Хлебодаровской ОТГ, по шесть в Кураховской и Великоновоселковской ОТГ, по пять в Гродовской и Святогорской ОТГ, по четыре в Кальчицкой, Удачненской, Мирненской, Новодонецкой и Угледарской ОТГ, три в Северской ОТГ, по два в Звановской, Светлодарской, Ольгинской и Александровской ОТГ, один в Комарской ОТГ.



О новых летальных случаях не сообщается.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 61 959 случаев заболевания COVID-19. Из них 47 103 человека выздоровели, 1309 — умерли.

Донецкая область приблизилась к «красной» зоне карантина - на грани разрешенного коэффициент выявления случаев инфицирования (18% при норме 20%) и превышен уровень госпитализаций (65 при норме 60 на 100 тысяч).