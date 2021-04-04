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В Луганской области выявили 56 новых случаев коронавируса

04 апреля 2021, 17:53

В Луганской области выявили 56 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 56 новых случаев COVID-19. Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 91-летняя женщина из Рубежного. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

15 новых случаев заболевания выявили в Лисичанске, 12 в Рубежном, восемь в Попаснянском районе, по пять в Северодонецке и Троицком районе, четыре в Беловодском районе, по три в Новопсковском и Станично-Луганском районах, один в Новоайдарском районе.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 18 165 человек. Из них выздоровели — 15260 (10 за последние сутки), на лечении — 2354, умерл 551 человек.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 50,3 (при пороговом 60).

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