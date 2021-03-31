Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу решение СНБО, предусматривающее введение санкций против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Этим решением СНБО поддержал внесенные СБУ предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года относительно десяти физических лиц.



По словам президента, «это первая десятка, но точно не последняя».



Глава государства также добавил, что, по расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд гривен, которые недополучил государственный бюджет.



Также, согласно решению СНБО, санкции были применены к 79 компаниям. Среди них и российское государственное агентство «Россотрудничество».



Кабинету министров вместе с СБУ и Национальным банком Украины поручено обеспечить «реализацию и мониторинг эффективности указанных ограничительных мер». Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.



Санкции СНБО коснулись компаний, связанных с Вадимом Альпериным, Александром Чудаковым, Виктором Шерманом, Александром Кравченко, Владимиром Дидухом, Иваном Бокало, Валерием Пересоляком, Юрием Кушниром, Орестом Фирманюком и Александром Ериминчуком. Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции «за контрабандизм».