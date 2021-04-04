Донбасс. Итоги недели 29 марта - 4 апреля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 61 959 случаев COVID-19 (47 103 человека выздоровели, а 1309 — умерли). За неделю выявлен 4136 случай заболевания и 59 летальных случаев.



Группировка «ДНР» подтверждает 29 624 случаев заболевания COVID-19 (21 223 человек выздоровели, 2274 — умерли). В течение недели зафиксировано 927 заболевших и 45 летальных случаев.



За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 18 165 человек, из них 15 260 человек выздоровели, 551 — умерли. За неделю — 1 167 заболевших и 34 умерших.



Группировка «ЛНР» признает 3 852 заболевших коронавирусом в ОРЛО (3 158 человек выздоровели, 330 — умерли). За неделю — 188 новых случаев COVID-19 и 15 случаев смерти.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



Урегулирование конфликта на Донбассе



РФ не поддержала предложение представителей Украины в Трехсторонней контактной группе и ОБСЕ о необходимости соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, заявили в украинской делегации.



Нынешняя эскалация на Донбассе со стороны РФ является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он также заверил, что несмотря на дезинформации со стороны РФ, Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования.



Германия и Франция обеспокоены увеличением нарушений режима прекращения огня на Донбассе и призвали стороны конфликта к сдержанности. Об этом говорится в совместном заявление, опубликованном министерством иностранных дел Германии.



Политика



30 марта прошла видеоконференция Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, которые, в том числе, обсуждали Донбасс. В Кремле утверждают, что видеоконференция не является заменой минского формата переговоров.



Советник главы Офиса президента и украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что партнеры Украины по Нормандскому формату могут с кем угодно обсуждать вопросы урегулирования на Донбассе, но решения должны приниматься исключительно с участием Киева.



В МИД Украины, в свою очередь, заявили, что сдвигов по мирному урегулированию возможно добиться только в полном, а не сокращенном составе Нормандии.



В Кремле отметили, что вопрос Донбасса без Киева решить невозможно, но нельзя при этом запретить лидерам России, Германии и Франции обменяться мнениями.



Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать договариваться о прекращении огня и установлении мира на Донбассе.



Модератор от ОБСЕ в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы нарушил трехсторонний формат заседания, так как пригласил к участию представителей группировок «ДНР/ЛНР» с российскими паспортами. Об этом заявил представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации ТКГ, журналист Сергей Гармаш.



Состоялся первый телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. Переговоры длились около 50 минут. Президент США заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины. Во время разговора собеседники также обсудили Донбасс.



Ситуация на линии соприкосновения на Донбассе является «весьма пугающей», заявили в Кремле. Там добавили, что РФ примет дополнительные меры по обеспечению своей безопасности в случае возможного усиления группировки войск НАТО вокруг Украины.



Права человека



Расследователи международной группы Bellingcat установили личности граждан России, причастных к пыткам в тайной тюрьме боевиков «Изоляция» в Донецке. Все трое родились в Донецкой области, но получили российское гражданство по упрощенной схеме в 2019 году.



Группировка «ДНР» приговорила жителя неподконтрольной правительству части Донетчины к 16 годам заключения за «шпионаж».



Общество



В оккупированной Макеевке возобновились подземные толчки, которые связывают с горными работами на шахте «Калиновская-Восточная». В группировке «ДНР» признают наличие сейсмической активности, однако горные работы прекращать не планируют.



Группировка «ЛНР» заявила, что выдала 600 тысяч своих «паспортов» жителям отдельных районов Луганской области.



Власти планируют открыть пункты вакцинации жителей неподконтрольной территории Донецкой области. Такие пункты будут открыты в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, которые граничат с неподконтрольными территориями.



Международный комитет Красного Креста доставил в неподконтрольный властям Луганск около трех тонн гуманитарной помощи. В составе груза находились медикаменты, медицинские материалы и тесты на COVID-19.



Представительница украинской делегации в экономической подгруппе ТКГ Виктория Стахова рассказала, что украинская сторона не сможет решить вопрос погашения долгов по зарплате на неподконтрольных территориях рабочими до момента их возвращения в украинскую юрисдикцию.



Боевые действия



Военная разведка узнала о подготовке России к широкомасштабным провокациям против Украины, вплоть до вторжения вглубь страны. По информации ГУР Минобороны, РФ завершает подготовку комплекса мероприятий с целью побудить Украину на военный ответ на враждебные действия оккупационных войск на линии соприкосновения.



Россия содержит на территории отдельных районов Донбасса два армейских корпуса в состоянии боевой готовности, а также готовые к переброске войска в Ростовской области. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак.



Украина обратилась к ОБСЕ с просьбой увеличить количество передовых патрульных баз на неконтролируемом участке российско-украинской границы на Донбассе.



В результате обстрелов со стороны боевиков 2 апреля ранения получили двое украинских военных и один мирный житель.



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