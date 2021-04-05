С утра, 5 апреля, в Киеве наблюдаются масштабные автомобильные пробки после того, как власти столицы разрешили пользоваться общественным транспортом только отдельным категориям граждан и только при наличии спецпропусков.

Пробки Киева утром 5 апреля

По данным Google Maps, по состоянию на 10:30 в Киеве застраяли в пробках машины практически на всех мостах в направлении правого берега: Северный мост, мост Метро, ​​мост Патона, Дарницкий мост, Южный мост.



На левом берегу движение стоит по бульвару Перова и улица Братиславская в направлении Броварского проспекта, Броварской проспект, проспект Соборности и Дарницкое шоссе в направлении центра.



На правом берегу большая пробка наблюдается на Набережном шоссе в направлении центра, на улице Богатырской, проспекте Степана Бандеры, улице Скляренко, улице Кирилловской, улице Елены Телиги, проспекте Победы, бульваре Шевченко и бульваре Леси Украинки, Голосеевском проспекте.



Как передает ТСН, с утра на каждой станции метрополитена стоят по несколько полицейских. Проверяют пропуска, на которых должна быть печать предприятия, а также смотрят на удостоверение личности.



Большинство киевлян пропуска имеют, гворят правоохранители. Некоторые только едут их получать. Случаются и пассажиры без разрешительных документов, которых в транспорт не пропускают.



В соцсетях пользователи жалуются, что водители такси, пользуясь ситуацией, сильно подняли цены.

С 5 апреля в Киеве из-за ситуации с коронавирусом не работают школы и детские сады, а в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. Эти спецпропуска выдаются исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.