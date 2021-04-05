За минувшие сутки, 4 апреля, в Донецкой области выявили 254 заболевших коронавирусной болезнью. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 62 213 заболевших ковидом. Из них 49 097 человек выздоровели, а 1309 умерли. Продолжают болеть 11 807 пациентов.

Статистика по коронавирусу в Донецкой области за 4 апреля 2021 года

За воскресенье, 4 апреля, в Украине зафиксировано 10 179 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. При этом выздоровели 4 946 человек, а умерли 254.