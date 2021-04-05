Коронавирус на Луганщине: 36 новых случаев и две смерти

За прошедшие сутки, 4 апреля, в Луганской области лабораторно подтверждено 36 новых случаев COVID-19, а также два летальных случая. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Уточняется, что умерли 57-летний и 71-летний мужчины из города Лисичанск.



22 новых случаев заболевания выявили в Лисичанске, шесть в Рубежном, пять в Кормянском районе, три в Северодонецке.



За все время исследований в области коронавирус подтвержден у 18 201 человека. Из них выздоровели — 15262 (двое за последние сутки); на лечении — 2386, умерли 553 человека.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 53,4 (при пороговом 60).