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«Харьковские соглашения» фиксируют нарушение РФ своих обязательств на фоне временной оккупации Крыма, заявил МИД

05 апреля 2021, 14:05

«Харьковские соглашения» фиксируют нарушение РФ своих обязательств на фоне временной оккупации Крыма, заявил МИД

Соглашение о пребывании Черноморского флота России на территории Украины фиксирует нарушение РФ своих юридических обязательств на фоне временной оккупации полуострова и предоставляет Украине дополнительные аргументы при рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Российская Федерация денонсировала в одностороннем порядке соглашение о пребывании Черноморского флота России на территории Украины в марте 2014 года для избегания ответственности за захват Крыма. Украина не признала эту денонсацию. Мы продолжаем считать соглашение действующим, поскольку оно фиксирует нарушение Россией своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крымского полуострова», — сказал Николенко «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что аргументами для этого является то, что соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины.

«Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма. Не забываем, что за размещение ЧФ Россия несет перед Украиной и финансовые обязательства. Игнорирование взаимных расчетов создает также основания для долговых исков», — подчеркнул спикер МИД.

Он укащзал, что «совершив вооруженную агрессию и оккупировав часть украинской территории, Россия нарушила многочисленные нормы международного права, в частности двусторонние договоры».

«Украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины. Вернемся также и к вопросам реституции, в частности по договору о ЧФ РФ», — добавил Николенко.

В начале марта Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ выяснить обстоятельства голосования в 2010 году по ратификации «харьковских соглашений» о продлении пребывания ЧФ РФ в Крыму до 2042 года. Было открыто соответствующее уголовное производство и проведены обыски в админзданиях органов власти.

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