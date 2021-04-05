Жена городского головы Мариуполя Вадима Бойченко Галина получила в 2020 году 12,8 млн гривен зарплаты на основном месте работы, в компании «Метинвест Холдинг» и 110,5 тысяч гривен процентов от вклада в ПУМБе. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц.



Доходы мэра состоят из зарплаты в размере 562 тысяч гривен, а также денежной компенсация по договору от ПУМБа в сумме 9,3 тысяч гривен.



В собственности Вадима Бойченко в Мариуполе находится квартира площадью 23,2 кв. м, а также в общей собственности с Анной Бойченко квартира площадью 45,1 кв. м.



Жене принадлежит квартира в Киеве площадью 99,5 кв. м стоимостью 6 млн гривен с местом паркинга (14,6 кв. м) за 360 тысяч гривен и индивидуальным складским помещением (4,2 кв. м) за 221 тысяч гривен, а также дом в селе Мудрыголовы Хмельницкой области площадью 105,8 кв. м.



В 2019 году супруга мэра также приобрела в столице машиноместо площадью 17,2 кв. м за 530 тысяч гривен и кладовую площадью 4,8 кв. м за 222 тысяч гривен.



У мэра нет личных автомобилей, при этом жена владеет тремя автомобялми: Infiniti QX60 2017 года выпуска за 1,6 млн гривен, Ford Mustang S550 2017 года выпуска за 1 млн гривен и в 2020 она приобрела автомобиль BMW X7 2020 года выпуска за 3,4 млн гривен.



У мэра Бойченко открыто три банковских счета, на которых хранится 70,3 тысяч гривен и 1 евро.



У супруги мэра 5 банковских счетов, на которых лежит 85,1 тысяч гривен, 177,4 тысяч долларов, 57 долларов, 129 евро, 6 фунтов стерлингов.



В общей собственности с женой Бойченко хранит наличными 345 тысяч долларов, его супруга отдельно — 130 тысяч долларов.

Вадим Бойченко был переизбран мэром Мариуполя по результатам местных выборов, которые состоялись 25 октября 2020 года.



До победы на местных выборах в октябре 2015 года Бойченко занимал должность директора по персоналу и социальным вопросам металлургического комбината им. Ильича в Мариуполе. ММК входит в группу «Метинвест» Рината Ахметова.



Он отрицает, что компания «Метинвест» оказывает коррупционное влияние на него или его окружение.