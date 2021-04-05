Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на ООО «Гугл» (99% принадлежит Google International LLC, США) в размере 1 млн гривен за непредставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного АМКУ. Об этом сообщается на сайте Комитета.



«Размер штрафа определяется отягчающими обстоятельствами, а именно тем фактом, что ООО "Гугл" не предоставляло Комитету востребованную информацию более года», — отмечается в сообщении.



Эта информация была необходима АМКУ для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя по блокированию его учетной записи в приложении «Google Мой бизнес».



В АМКУ подчеркнули, что непредоставление ответчиком информации в определенные сроки делает невозможным выполнение Комитетом возложенных на него задач, в частности своевременного, полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.



Следует отметить, что уже в рамках рассмотрения дела, возбужденного против компании за непредоставление информации по требованию Комитета, указанная информация была предоставлена ответчиком, что в свою очередь также было учтено АМКУ при определении размера штрафа.