Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ЕС и ПРООН открыли Центры ИТ-решений для громад восточной Украины

05 апреля 2021, 18:06

ЕС и ПРООН открыли Центры ИТ-решений для громад восточной Украины

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине совместно с национальными партнерами открыли в Краматорске Донецкой области и Северодонецке Луганской области два пилотных Центра ИТ-решений. Об этом сообщает пресс-служба ПРООН в Украине.

Отмечается, что в таких центрах громады смогут разрабатывать технические задачи для внедрения нового программного обеспечения и перехода к цифровому взаимодействию между структурными подразделениями советов и старостинскими округами, местными властями и гражданами; получать услуги интерактивного дистанционного обучения, повышения квалификации, переквалификации; координировать ИТ-процессы на уровне областей; участвовать в мероприятиях цифрового обучения.

Каждый центр вмещает около 30 рабочих мест, оснащенных специальным оборудованием: компьютерами, графическими планшетами, интерактивными досками, проекторами, аудиоцентрами, серверами, роутерами и т. п.

Общая стоимость открытия центров на базе Донбасской государственной машиностроительной академии и Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля — около 2 млн гривен.

Еще по теме

Организации
Ес ПРООН
Места
Краматорск Северодонецк

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:18
«ЛНР»: Число умерших от коронавируса возросло до 332-х
22:45
Донбасс. Итоги недели 29 марта - 4 апреля
15:33
В «ЛНР» заявили о подрыве мужчины на взрывном устройстве
12:21
Восемь смертей и 32 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировала «ДНР»
09:55
Ситуация с металлургией Донбасса при «ДНР»: Курченко — всё? ►
09:43
Обстрелы на Донбассе: сводка за 3 апреля
09:33
«ЛНР»: 71 новый случай коронавируса и две смерти
16:35
«ДНР»: 219 новых случаев ковида, 9 смертей
15:47
«ДНР» заявила о гибели ребенка в поселке под Углегорском в результате взрыва
11:25
«ЛНР» подсчитала 27 новых случаев ковида и три смерти
23:17
«ЛНР» разрешила детям заниматься в школах, но есть условия
20:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 апреля
18:03
Беспилотник ОБСЕ обстреляли из пулемета над неподконтрольной Луганщиной
12:05
В «ДНР» назвали число погибших в своих рядах за годы конфликта
11:03
«ДНР»: 145 новых случаев COVID-19, восемь пациентов умерли
все новости
18:21
Штаб зафиксировал 1 нарушение режима «тишины» со стороны боевиков
18:06
ЕС и ПРООН открыли Центры ИТ-решений для громад восточной Украины
17:00
АМКУ оштрафовал «Google Украина» на миллион гривен
16:37
ГБР продлило срок расследования по делу подполковника налоговой, передававшего данные «ДНР»
15:58
Мэр Мариуполя заработал за 2020 год чуть больше полумиллиона гривен, а его жена – 13 миллионов
15:09
Ермак анонсировал скорые переговоры Зеленского с Меркель и Макроном
14:56
Донецкая область не попадет в «красную» зону карантина в ближайшие дни, прогнозирует ОГА
14:28
На Донетчине будут судить обвиняемую в проведении «референдума» под Торецком
14:05
«Харьковские соглашения» фиксируют нарушение РФ своих обязательств на фоне временной оккупации Крыма, заявил МИД
13:55
Коронавирус на Луганщине: 36 новых случаев и две смерти
13:24
CIT: Россия перебрасывает в Крым «псковских десантников», известных по Донбассу-2014
12:36
У Кремля нет подтвержденных данных о гибели ребенка на Донбассе: Поверили «ДНР» на слово
12:10
Исчезновение судьи Чауса: президент Молдовы отреагировала
11:37
Более 250 заболевших ковидом выявили в Донецкой области за сутки
11:10
«Все, кто хотели, уехали?» Правозащитники покажут десять мультфильмов о жителях неподконтрольного Донбасса и Крыма
все новости
ВИДЕО
Ситуация с металлургией Донбасса при «ДНР»: Курченко — всё? ►
04 апреля, 09:55
Поколение Донбасс: 12 историй людей, чьи жизни изменила война ►
31 марта, 21:40
Порошенко: Лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путину
30 марта, 14:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция