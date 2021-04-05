ЕС и ПРООН открыли Центры ИТ-решений для громад восточной Украины

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине совместно с национальными партнерами открыли в Краматорске Донецкой области и Северодонецке Луганской области два пилотных Центра ИТ-решений. Об этом сообщает пресс-служба ПРООН в Украине.



Отмечается, что в таких центрах громады смогут разрабатывать технические задачи для внедрения нового программного обеспечения и перехода к цифровому взаимодействию между структурными подразделениями советов и старостинскими округами, местными властями и гражданами; получать услуги интерактивного дистанционного обучения, повышения квалификации, переквалификации; координировать ИТ-процессы на уровне областей; участвовать в мероприятиях цифрового обучения.



Каждый центр вмещает около 30 рабочих мест, оснащенных специальным оборудованием: компьютерами, графическими планшетами, интерактивными досками, проекторами, аудиоцентрами, серверами, роутерами и т. п.



Общая стоимость открытия центров на базе Донбасской государственной машиностроительной академии и Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля — около 2 млн гривен.