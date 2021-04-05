Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

РФ уверяет США, что не дестабилизирует ситуацию на Донбассе

05 апреля 2021, 19:35

РФ уверяет США, что не дестабилизирует ситуацию на Донбассе

Контакты России и США относительно ситуации в Украине происходят на высоком уровне. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Мы с американцами контактируем. Это проводится на высоком уровне», — сказал Рябков журналистам.

Он отметил, что Москва заверила Вашингтон, что обвинения в якобы дестабилизации Россией ситуации на востоке Украины беспочвенны. По его словам, американская сторона высказала РФ свою озабоченность, «мы им в ответ сказали, что эта озабоченность беспочвенна».

«И озаботиться им нужно не тем, что, как они утверждают, предпринимает Россия, а неприемлемым поведением Киева, который не просто не выполняет минский комплекс мер, но во все более вызывающей форме отрицает сами эти договоренности. Вот если бы этим озаботились наши американские коллеги, это реально помогло бы стабилизации обстановки», — заявил Рябков.

Накануне в Киеве начались активные обсуждения угрозы открытого нападения России на Украину. Возможность такого сценария 1 апреля озвучила разведка Минобороны Украины.

Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям».

Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля.

В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.

Еще по теме

Прочее
Украина-Россия Россия-США

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:39
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 апреля
20:18
В ОРДО задержали подозреваемого в убийстве четырех человек
09:18
«ЛНР»: Число умерших от коронавируса возросло до 332-х
22:45
Донбасс. Итоги недели 29 марта - 4 апреля
15:33
В «ЛНР» заявили о подрыве мужчины на взрывном устройстве
12:21
Восемь смертей и 32 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировала «ДНР»
09:55
Ситуация с металлургией Донбасса при «ДНР»: Курченко — всё? ►
09:43
Обстрелы на Донбассе: сводка за 3 апреля
09:33
«ЛНР»: 71 новый случай коронавируса и две смерти
16:35
«ДНР»: 219 новых случаев ковида, 9 смертей
15:47
«ДНР» заявила о гибели ребенка в поселке под Углегорском в результате взрыва
11:25
«ЛНР» подсчитала 27 новых случаев ковида и три смерти
23:17
«ЛНР» разрешила детям заниматься в школах, но есть условия
20:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 апреля
18:03
Беспилотник ОБСЕ обстреляли из пулемета над неподконтрольной Луганщиной
все новости
22:42
Боевики ранили бойца ООС под Авдеевкой. Он скончался в больнице
22:26
Зеленский призвал Великобританию увеличить присутствие НАТО в регионе
21:39
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 апреля
21:05
ОАСК зарегистрировал иск «Партии Шария» против СБУ
20:43
Степанов: Число заболевших COVID-19 скоро может достигнуть 25 тысяч в сутки
20:18
В ОРДО задержали подозреваемого в убийстве четырех человек
19:35
РФ уверяет США, что не дестабилизирует ситуацию на Донбассе
19:21
Украина занимает пятое место в мире по количеству пострадавших от мин
19:05
Путин подписал закон, который позволит ему дальше баллотироваться в президенты РФ
18:21
Штаб зафиксировал 1 нарушение режима «тишины» со стороны боевиков
18:06
ЕС и ПРООН открыли Центры ИТ-решений для громад восточной Украины
17:00
АМКУ оштрафовал «Google Украина» на миллион гривен
16:37
ГБР продлило срок расследования по делу подполковника налоговой, передававшего данные «ДНР»
15:58
Мэр Мариуполя заработал за 2020 год чуть больше полумиллиона гривен, а его жена – 13 миллионов
15:09
Ермак анонсировал скорые переговоры Зеленского с Меркель и Макроном
все новости
ВИДЕО
Ситуация с металлургией Донбасса при «ДНР»: Курченко — всё? ►
04 апреля, 09:55
Поколение Донбасс: 12 историй людей, чьи жизни изменила война ►
31 марта, 21:40
Порошенко: Лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путину
30 марта, 14:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция