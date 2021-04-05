Контакты России и США относительно ситуации в Украине происходят на высоком уровне. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает «РИА Новости».



«Мы с американцами контактируем. Это проводится на высоком уровне», — сказал Рябков журналистам.



Он отметил, что Москва заверила Вашингтон, что обвинения в якобы дестабилизации Россией ситуации на востоке Украины беспочвенны. По его словам, американская сторона высказала РФ свою озабоченность, «мы им в ответ сказали, что эта озабоченность беспочвенна».



«И озаботиться им нужно не тем, что, как они утверждают, предпринимает Россия, а неприемлемым поведением Киева, который не просто не выполняет минский комплекс мер, но во все более вызывающей форме отрицает сами эти договоренности. Вот если бы этим озаботились наши американские коллеги, это реально помогло бы стабилизации обстановки», — заявил Рябков.

Накануне в Киеве начались активные обсуждения угрозы открытого нападения России на Украину. Возможность такого сценария 1 апреля озвучила разведка Минобороны Украины.



Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям».



Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля.



В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.