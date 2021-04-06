Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ЛНР» заявила о смерти еще двух пациентов с COVID-19

06 апреля 2021, 09:09

«ЛНР» заявила о смерти еще двух пациентов с COVID-19

Двое человек умерли вследствие осложнений в результате заболевания COVID-19 в отдельных районах Луганской области за прошедшие сутки, 5 апреля. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

О новых случаях болезни не сообщается.

С начала пандемии «ЛНР» признает 3852 случая инфицирования коронавирусом, из которых 3179 пациентов выздоровели, 334 — умерли.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За понедельник, 5 апреля, в Украине выявили 13 276 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. При этом выздоровели 10 240 человек, а умерли 430.

Еще по теме

Прочее
ЛНР коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:50
«ДНР»: 90 заболевших и 9 умерших от COVID-19 за два дня
09:09
«ЛНР» заявила о смерти еще двух пациентов с COVID-19
09:09
Мужчина пострадал от взрыва в Донецке. Говорят, нашел пакет с бомбой
21:39
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 апреля
20:18
В ОРДО задержали подозреваемого в убийстве четырех человек
09:18
«ЛНР»: Число умерших от коронавируса возросло до 332-х
22:45
Донбасс. Итоги недели 29 марта - 4 апреля
15:33
В «ЛНР» заявили о подрыве мужчины на взрывном устройстве
12:21
Восемь смертей и 32 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировала «ДНР»
09:55
Ситуация с металлургией Донбасса при «ДНР»: Курченко — всё? ►
09:43
Обстрелы на Донбассе: сводка за 3 апреля
09:33
«ЛНР»: 71 новый случай коронавируса и две смерти
16:35
«ДНР»: 219 новых случаев ковида, 9 смертей
15:47
«ДНР» заявила о гибели ребенка в поселке под Углегорском в результате взрыва
11:25
«ЛНР» подсчитала 27 новых случаев ковида и три смерти
все новости
11:04
«Это предел». В Украине больше нельзя увеличить количество коек с кислородом, заявил Степанов
10:50
«ДНР»: 90 заболевших и 9 умерших от COVID-19 за два дня
10:04
Защита госграницы и выявление ДРГ: На юге проходят сборы теробороны ВСУ
09:35
Военные устроили стрельбу в поезде Константиновка — Киев. Их задержали
09:09
«ЛНР» заявила о смерти еще двух пациентов с COVID-19
09:09
Мужчина пострадал от взрыва в Донецке. Говорят, нашел пакет с бомбой
08:57
Сутки на Донбассе: погибли двое украинских военных от обстрелов
08:22
Патруль ОБСЕ не пустили на жд-станцию в Константиновке
08:13
В Украине выявили 13 276 случаев коронавируса за сутки
04:53
Погиб украинский военный в Луганской области
00:06
В ближайшие дни Украина объявит о контракте на еще 10 миллионов доз вакцины от ковида, обещает Степанов
23:42
«Нет доверия». Украина против заседаний ТКГ в Минске после отмены карантина
22:42
Боевики ранили бойца ООС под Авдеевкой. Он скончался в больнице
22:26
Зеленский призвал Великобританию увеличить присутствие НАТО в регионе
21:39
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 апреля
все новости
ВИДЕО
Ситуация с металлургией Донбасса при «ДНР»: Курченко — всё? ►
04 апреля, 09:55
Поколение Донбасс: 12 историй людей, чьи жизни изменила война ►
31 марта, 21:40
Порошенко: Лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путину
30 марта, 14:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция