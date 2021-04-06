Двое человек умерли вследствие осложнений в результате заболевания COVID-19 в отдельных районах Луганской области за прошедшие сутки, 5 апреля. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



О новых случаях болезни не сообщается.



С начала пандемии «ЛНР» признает 3852 случая инфицирования коронавирусом, из которых 3179 пациентов выздоровели, 334 — умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За понедельник, 5 апреля, в Украине выявили 13 276 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. При этом выздоровели 10 240 человек, а умерли 430.