В отдельных областях южного региона Украины проводятся сборы подразделений территориальной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
Как отмечается, сборы проходят для формирования и подготовки подразделений к «выполнению задач по контролю населенных пунктов, усилению и защите государственной границы, охраны и обороны определенных объектов, борьбы с ДРГ».
Также отмечается, что основными целями сборов является — «совершенствование уровня умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повышение индивидуальных навыков военнослужащих по выполнению определенных задач» на реальных объектах:
Читайте также:РФ провела проверку боеспособности своего флота в Крыму