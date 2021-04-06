В отдельных областях южного региона Украины проводятся сборы подразделений территориальной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.



Как отмечается, сборы проходят для формирования и подготовки подразделений к «выполнению задач по контролю населенных пунктов, усилению и защите государственной границы, охраны и обороны определенных объектов, борьбы с ДРГ».



Также отмечается, что основными целями сборов является — «совершенствование уровня умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повышение индивидуальных навыков военнослужащих по выполнению определенных задач» на реальных объектах:

поохране и защите административной границы с АР Крым, прикрытие десантно-доступных участков побережья;

выполнении задач поконтролю населенных пунктов, по охране органов государственной власти, усилению охраны критических объектов, мостов, несение службы на блокпостах, контроль населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа;

борьба сдиверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями.