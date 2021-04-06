Количество коек с кислородом для пациентов с коронавирусом в Украине достигло максимума, возможности медицинской системы исчерпаны. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в время брифинга во вторник.



«В медучреждениях пребывает более 47 тысяч больных. Мы максимально увеличили количество коек с кислородом — до 67 тысяч. Это предел — увеличивать дальше некуда, ведь другие болезни не делали каникул», — сказал он.



При этом глава Минздрава указал, что количество заболевших и летальных случаев продолжает расти.



«Статистика достаточно грустная. В динамике если проанализировать количество смертельных случаев, то за минувшую неделю эта цифра составила 2 455 человек, что на 400 смертельных случаев больше, чем на предыдущей недели. Также выросло общее количество заболевших за неделю и составило 103 497 тысяч сообщений», — сказал он.



В «красной» зоне карантинных ограничений находится 11 областей, отметил Степанов. Общая загруженность коек с кислородом составляет около 58% и продолжает расти. Наиболее напряженная ситуация в Киеве, Хмельницкой, Николаевской, Житомирской областях.

За все время пандемии в Украине ковид диагностировали 1 769 164 у человек, из них 1 362 379 пациентов выздоровели, а 35 017 скончались. За минувшие сутки выявлено 13 276 случаев коронавируса.