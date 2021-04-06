Начиная с 16 марта 2020 года, полиция зарегистрировала более 10,5 тысяч сообщений о нарушениях карантинных ограничений в Донецкой области. Об этом сообщил испектор по коммуникациям Краматорского районного управления полиции Марк Ткаченко сегодня, 6 апреля, на брифинге в Краматорске.



Он отметил, что по каждому факту проводилась проверка и обеспечивалось надлежащее реагирование. В том числе по ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массового отравления) открыто 6 уголовных производств, по одному – в Мариуполе, Бахмуте, Волновахе, Славянске, Покровске и Торецке.



«Данная статья предусматривает штраф в размере от 17 до 51 тысячи гривен. Если вследствие этих действий погибли люди или наступили другие тяжелые последствия, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет», – добавил Ткаченко.



По его словам, больше всего за нарушения привлекаются к ответственности предприниматели и субъекты всех видов хозяйственной деятельности по статье 44-3 Кодекса об административных правонарушениях Украины.



«За весь период карантинных мер полицией региона было составлено 12670 протоколов на граждан, которые находились в гражданских объектах, сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты. Сейчас это влечет штраф от 17 до 34 тысяч гривен», – сообщил представитель полиции.



Общая сумма штрафов с начала карантина в Донецкой области составила уже более 3 миллионов гривен.