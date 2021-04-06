Прокуратура Ирана выдвинула обвинения десяти должностным лицам в связи со сбиванием пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» в январе 2020 года. Об этом передает АР со ссылкой на военного прокурора Тегерана Голамаббаса Торки.



«... Было выдвинуто обвинительное заключение по делу об украинском самолете, проведено серьезное и точное расследование, и предъявлено обвинительные акты по 10 виновным лицам», — говорится в заявлении прокурора.



При этом он не назвал имена обвиняемых, когда оглашалось обвинительное заключение. Его высказывания приводили полуофициальное информационное агентство ISNA и информационное агентство судебной системы Ирана Mizan.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, следовавший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января 2020 года вскоре после вылета из столицы Ирана. В результате крушения самолета погибли все 176 человек, среди которых 11 — украинцев. Через три дня после авиакатастрофы Иран официально признал, что самолет был сбит силами ПВО. Власти страны утверждают, что это произошло непреднамеренно.



В итоговом отчете Иран назвал причиной крушения украинского самолета в окрестностях Тегерана ошибку оператора системы ПВО.



После обнародования итогового отчета Ирана о расследовании обстоятельств катастрофы, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал документ как «циничную попытку скрыть истинные причины крушения пассажирского самолета». Он обвинил Иран в проведении «предвзятого» расследования катастрофы, которое привело к «обманчивым» выводам.