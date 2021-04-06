В Донецкой области прошли внеплановые проверки пожарной безопасности в гостиницах, пансионатах, хостелах, домах для людей пожилого возраста и лиц с инвалидностью. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщил на брифинге в Краматорске начальник отдела пожарной безопасности управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Вершилов.



Внеплановые проверки проводились в соответствии с поручением премьер-министра Украины после трагических событий в доме престарелых в Харькове.



«На сегодняшний день Главным управлением проведены внеплановые проверки 64 объектов, из них 34 гостиниц, 14 пансионатов, 16 домов для людей пожилого возраста и лиц с инвалидностью. По результатам проверок выявлено 1064 нарушения правил пожарной безопасности. К административной ответственности за выявленные нарушения привлечены 74 должностных лица», – перечислил Вершилов.



Кроме того, 7 учреждений планируют закрыть полностью.



«Во исполнение требований ст. 68 Кодекса гражданской защиты с целью применения мер реагирования в виде полной остановки работы указанных объектов Главным управлением подготовлены 7 исков в Окружной административный суд», – добавил представитель областного управления ГСЧС.

21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли, 11 пострадали. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с электроприборами. Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности (часть 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины).



Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров создать государственную комиссию для выяснения всех обстоятельств трагедии, а также «наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций».