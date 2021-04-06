На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки подтверждено 217 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще девять больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 57, Рубежное — 6, Северодонецк — 18, Беловодский район — 20, Белокуракинский — 10 Кормянский — 1, Марковский — 14, Меловской — 3, Новоайдарский — 15 Новопсковский и Сватовский — по 17, Попаснянский — 16, Станично-Луганский — 12, Старобельский — 9, Троицкий — 2.



Вследствие осложнений умерли 73-летний мужчина, 61-летняя и две 67-летние женщины из Беловодского района, 52-летняя женщина из Марковского района, 65-летний мужчина из Новоайдарского района, 69-летний мужчина из Попаснянского района, 42-летний мужчина из Сватовского района и 83-летний мужчина из Старобельского района.



С начала пандемии зафиксировано 18 418 случаев COVID-19, из которых 15 406 человек выздоровели, 562 — умерли.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 54,1 (при пороговом 60).

За понедельник, 5 апреля, в Украине выявили 13 276 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. При этом выздоровели 10 240 человек, а умерли 430.