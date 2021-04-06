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МинВОТ: Стратегия развития Донбасса начнет действовать с 2022 года

06 апреля 2021, 15:53

МинВОТ: Стратегия развития Донбасса начнет действовать с 2022 года

Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской должна начать реализовываться с 1 января 2022 года. Об этом заявил замминистра реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

Он отметил, что министерство поставило перед собой цель разработать проект Стратегии и план по ее реализации в первом полугодии 2021 года. Документ будет ориентирован на создание бизнес-климата в регионе.

«Говорим о сети поддержки инвесторов и предпринимателей, говорим о программе поддержки сельского хозяйства, нужно определить перечень инфраструктурных проектов, которые на себя должно взять государство, часть из этих проектов уже реализуется. Сейчас четких рекомендаций у нас насчитывается 48 и я уверен, что они будут расширяться», — заявил Мирошниченко.

Он также сообщил, что на прошлой неделе Минфин Франции утвердил предоставление дополнительного кредита для развития инфраструктуры Попаснянского водоканала. Подобный проект также развивается в Мариуполе. Кроме того, уже есть положительное решение USAID о финансировании разработки ТЭО железнодорожной ветки, которая соединит Лантратовку — Кондрашевскую Новую.

«Я убежден, что успешная реализация этой Стратегии — это наше второе оружие в борьбе с РФ», — отметил замминистра.

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