В Луганской области правоохранители установили личность мужчины, который разрисовал мемориал «Героям-добровольцам» в Лисичанске. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.



Правоохранители выяснили, что рано утром 5 апреля 37-летний житель Лисичанска взял дома белую краску и кисточку, пошел к памятнику и зарисовал краской надписи на нем, написал другое слово.



Памятник добровольцам в Лисичанске пострадал от рук вандала / Фото: ukrinform.com

Следователи и эксперты изъяли вещи мужчины со следами краски, провели дополнительный осмотр места происшествия. Для розыска правонарушителя полицейские опросили более 150 горожан, изъяли и посмотрели видео с камер наружного наблюдения. В результате были собраны неопровержимые доказательства причастности данного гражданина к осквернению памятника.



В полиции отмечают, что еще вчера мать мужчины заметила изменения в поведении сына и обратилась за помощью к врачам. Сейчас он пока проходит лечение в психоневрологическом отделении города Приволье.

После окончания лечения в отношении мужчины будет приниматься решение в соответствии с действующим законодательством.