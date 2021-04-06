Российская Федерация незаконно преследует 133 украинцев по политическим мотивам, из которых 114 граждан находятся в заключении в РФ и Крыму. Об этом рассказала омбудсвумен Людмила Денисова во время презентации ежегодного доклада о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине за 2020 год.



«Российская Федерация незаконно преследует 133 украинских гражданина по политическим мотивам. Из них 114 лиц — заключенные, 97 из которых находятся в РФ и 17 — в Автономной Республике Крым», — сказала она.



Среди основных нарушений прав этих граждан — содержание незаконно заключенных крымских татар в СИЗО «в нечеловеческих условиях, без оказания медицинской помощи, без средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса».



Кроме того, согласно отчету, на временно оккупированных территориях Украины незаконно удерживают 280 украинцев, из которых — 44 военнослужащих.



«Своего переведения ожидают еще 450 осужденных лиц на временно оккупированной территории, в том числе 71 лицо, осуждённое к пожизненному лишению свободы», — добавила Денисова.



По ее словам, в связи с этим украинская сторона ведет переговоры с «уполномоченными» Донецкой и Луганской областей.



«Мы думаем, что этот процесс, который сейчас заблокирован, в мае-июне будет разблокирован, и мы в ожидании переведения наших граждан на территорию Украины, которая контролируется правительством», — уточнила уполномоченная Верховной Рады по правам человека.