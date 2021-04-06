Стратегию деоккупации и реинтеграции территорий Донбасса будет рассматривать СНБО

Стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей со временем рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр, руководитель министерства Алексей Резников на заседании парламентского комитета по вопросам прав человека, передает «Интерфакс-Украина».



«Стратегия деоккупации и реинтеграции Донецкой и Луганской областей, которые частично оккупированы, тоже сегодня находится в работе ... У нас уже в документах... Это станет потом предметом обсуждения на Совете национальной безопасности и обороны», - сказал он.

Ранее Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обнародовало драфт законопроекта «О государственной политике переходного периода».



По оценкам украинского правительства, переходной период в Донецкой и Луганской областях должен закончиться через 25 лет с даты восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно-признанной государственной границы. Переходной период делится на конфликтный (продолжается в данный момент) и постконфликтный периоды.